Zeugen gesucht Einbrecher öffnen Hunderte Pakete in Sylter Postfiliale Von Sylter Rundschau | 23.08.2022, 11:06 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen eines Einbruchs, der sich am Sonntagabend, 21. August, zwischen 18 und 20 Uhr, in der Filiale der Deutschen Post in der Kjeirstraße auf Sylt ereignet hat.