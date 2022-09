Die Polizeiwache am Kirchenweg auf Sylt ist eine Baustelle. Foto: Nils Leifeld up-down up-down Gebäude wird saniert Explodierte Baukosten: Polizeiwache am Sylter Kirchenweg deutlich teurer und später fertig Von Nils Leifeld | 26.09.2022, 14:00 Uhr

Es ist eine unendliche Geschichte: 2019 zog die Polizei auf Sylt aus ihrer angestammten Wache am Kirchenweg in ein Containerdorf und das Telekom-Gebäude an der Stephanstraße. Ursprünglich war eine Rückkehr ins Stamm-Revier noch in 2021 geplant. Doch das historische Gebäude am Kirchenweg ist noch immer eine Großbaustelle. Und auch bei den einst angepeilten Kosten von rund 12 Millionen Euro ist es nicht geblieben.