Das Protestcamp auf Sylt am frühen Mittwochmorgen. Foto: SR up-down up-down Punks in Westerland Protestcamp auf Sylt: Polizei will gegen 8 Uhr anfangen zu räumen Von Sylter Rundschau | 14.09.2022, 07:00 Uhr | Update vor 1 Std.

„Die party is over, packt Eure Sachen“, feierte der Vorsitzende des Hauptausschusses, Holger Flessau, am Dienstagabend. Die Landespolizei ist mit mehreren Streifenwagen und zivilen Einsatzfahrzeugen nach Sylt gekommen. Die Räumung soll am Mittwochmorgen nach Informationen von shz.de gegen 8 Uhr losgehen.