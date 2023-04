Bei der Podiumsdiskussion im Friesensaal waren Vertreterinnen der Parteien CDU, Grüne und SSW anwesend. Foto: Barbara Glosemeyer up-down up-down „Merret reicht‘s“ im Friesensaal Nicht alle Parteien vertreten: SPD Sylt kritisiert Podium-Auswahl Von Sylter Rundschau | 27.04.2023, 15:28 Uhr

Sieben Frauen haben sich am Dienstag an der Podiumsdiskussion des Netzwerks „Merret reicht’s“ anlässlich der Kommunalwahl beteiligt. Die SPD Sylt übt nun Kritik am Auswahlverfahren: Die Partei sei nicht gefragt worden, ob sich Frauen aus ihren Reihen ebenfalls beteiligen möchten.