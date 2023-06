Die Sitzbänke in der St. Nicolai Kirche in Westerland werden jetzt beheizt. Foto: imago images/Schulz up-down up-down Klimaschutz in der Kirche „Po-Heizer“ auf Sylt: So spart eine Kirche in Westerland CO₂ Von Martina Kramer | 16.06.2023, 10:01 Uhr

Das Thema Klimaschutz ist in den Kirchengemeinden Nordfrieslands in den Fokus gerückt – auch auf Sylt. In St. Nicolai in Westerland kommen beheizte Sitzkissen zum Einsatz. Und auch der Kirchengemeinderat Morsum feilt an Ideen für eine klimafreundlichere Kirche.