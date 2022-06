Der Fahrer des Autos war in der Nacht zum Samstag allein unterwegs. FOTO: Friso Gentsch Pfingsten 2022 auf Sylt 27-jähriger Autofahrer kommt von Straße ab und stirbt Von Lea Sarah Pischel | 06.06.2022, 11:46 Uhr

Der Mann war in der Nacht zum Pfingst-Samstag allein in seinem Auto auf Sylt unterwegs. Weitere Menschen wurden bei dem Unfall in Keitum nicht verletzt.