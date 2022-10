Peter Ulf Geisler in seinem Büro in Hörnum. Foto: Privat up-down up-down Freier Job auf Sylt in 2022 Abschied von Peter Ulf Geisler: Hörnum verschleißt den nächsten Tourismuschef Von Nils Leifeld | 06.10.2022, 17:26 Uhr

Hörnum sucht einen neuen Tourismuschef - mal wieder. Mit Peter Ulf Geisler verlässt der achte Betriebsleiter seit 2003 seinen Posten in Hörnum. Für Geisler ist nach nur zwei Jahren Schluss auf Sylt. Er geht zurück in seine Heimat Niedersachen. Doch nicht in Frieden. Hinter den Kulissen brodelt es gewaltig.