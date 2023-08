In Westerland und Kampen Passanten sehen Gefahr: Zwei Rettungseinsätze am Strand auf Sylt Von Barbara Glosemeyer | 23.08.2023, 20:22 Uhr Mit einem Jetski suchten die Einsatzkräfte nach dem Stand-up-Paddler. Foto: Wolfgang Barth up-down up-down

Aufregung am Mittwochabend auf Sylt: Feuerwehr und Rettungsdienst müssen zu zwei Einsätzen am Weststrand von Sylt ausrücken: in Westerland und Kampen. In beiden Fällen war glücklicherweise nichts Schlimmes passiert.