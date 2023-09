Die erste Auflage von Cycling Paradise auf Sylt war für Veranstalter Lars Bendix Düysen aus vielerlei Gründen ein Erfolg: Zum einen spielte das Wetter mit und ließ die 170 Teilnehmer nicht im Regen stehen, zum anderen sorgten bereits im Vorfeld Zusagen von Ex-Profi Erik Zabel und Minister Claus Ruhe Madsen für Aufmerksamkeit. Beide nahmen sich der 100 Kilometer rund um die Insel auf Vintage-Rennrädern an, ebenso wie viele Olympiateilnehmer.

Promis feiern im Sylter Hotel Strandhörn

Bereits am Vorabend tummelten sich einige prominente Gesichter beim Pre-Opening im Hotel Strandhörn in Wenningstedt. Der Kult-DJ Mousse T. brachte seine Freundin Khadra mit. Auch Ilka Peemöller, die Leiterin des BUNTE-Hauptstadtbüros und Kennerin der roten Teppiche des Landes, war zugegen. In Feierlaune waren auch die Wahl-Sylter Ulla Kock am Brink und ihr Mann Peter Fissenewert.

Am gleichen Ort feierten Veranstalter, Radfahrer und Promis am Samstagabend schließlich auch die große Abschlussparty nach der ersten erfolgreichen Vintage-Bike-Ausfahrt über die Insel Sylt. „Wer Fahrradfahren kann, kann auch tanzen“, sagte Moderator Cherno Jobatey und forderte Minister Claus Ruhe Madsen zu einer spontanen Tanzeinlage auf. Damit sorgte der Minister, ähnlich wie Daniel Günther, der auf der Kieler Woche den Partyhit „Layla“ grölte, für den Stimmungshöhepunkt des Abends.

Madsens gute Laune steckte an: Zu den groovigen Beats von DJ Mousse T. tanzten unter anderem auch Wenningstedts Bürgermeister Kai Müller und der Ex-Radsport-Profi Erik Zabel.

Verluste hat Veranstalter Lars Bendix Düysen nach eigenen Worten nicht gemacht. Nach der erfolgreichen Premiere von Cycling Paradise steht einer Wiederholung 2024 also nichts im Weg.