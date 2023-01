Wenig los: Die meisten Urlauber haben den Campingplatz von Torsten Dau nach den Feiertagen wieder verlassen. Foto: Yannik Burgemeister up-down up-down Viele freie Plätze Nur für Hartgesottene: Wintercamping auf Sylt Von Yannik Burgemeister | 12.01.2023, 11:25 Uhr

Es ist Nebensaison, kalt und stürmisch noch dazu – auf Sylt kehrt touristisch gesehen so etwas wie Ruhe ein. Drei der sieben Campingplätze auf der Insel haben allerdings geöffnet. Wir zeigen, welche das sind, was der Urlaub kostet und was die Vorteile am Winter-Camping sind.