Die Hauptdarsteller aus „Nord Nord Mord“ (oben, rechts) haben schon an vielen Orten der Insel gedreht. Viele Aufnahmen entstehen am Lister Ellenbogen (oben, links). Für die zuletzt ausgestrahlte Folge wurde in Morsum an und in der Kirche gedreht (unten, links). Und demnächst ist auch das Sylt-Museum in Keitum zu sehen.

Foto: Collage: Arterrax/Sven-Erik Arndt/imago, ZDF/Georges Pauly, Martina Kramer, Wilfried Wirth/imago up-down up-down