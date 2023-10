Ein Rekordniedrigwasserstand zwingt die FRS Syltfähre am Freitag, 20. Oktober, zu kurzfristigen Fahrplanänderungen. Da die Fähren beim angekündigten Wasserstand von circa 1,90 Meter unter dem normalen Niedrigwasser nicht be- und entladen werden können, müssen die Schiffe der FRS Syltfähre ab dem Vormittag im Hafen bleiben. Das bestätigte auf Nachfrage von shz.de Tim Kunstmann, Geschäftsführer des Unternehmens. Die Reederei Adler-Schiffe wird den Verkehr von Donnerstag bis Samstag (19. bis 21. Oktober) sogar komplett einstellen.

FRS Syltfähre: Nicht genug Wasser im Hafen

„Von den Windbedingungen her könnten wir problemlos fahren, aber wir haben unter diesen Bedingungen einfach nicht genügend Wasser im Hafen“, erklärt Kunstmann. Das bedeutet, dass sich die Kunden der FRS Syltfähre am Freitag auf ein reduziertes Angebot einstellen müssen.

Folgende Abfahrten finden am 20. Oktober statt: 5.15 Uhr, 6.45 Uhr und 8.30 Uhr ab Havneby; 6 Uhr, 6.30 Uhr und 9.30 Uhr ab List. Alle späteren Abfahrten werden nach aktuellem Stand ausfallen müssen, so Kunstmann. Sollte sich der Wasserstand im Positiven verändern, würde die FRS Syltfähre im Laufe des Tages wieder in den Verkehr einsteigen, ergänzt der Geschäftsführer.

Von Donnerstag (19. Oktober) bis Samstag (20. Oktober) bleiben die Schiffe der Reederei Adler-Schiffe im Hafen. Foto: Adler-Schiffe

„Kunden, die Tickets für gestrichene Fahrten gebucht haben, wurden am frühen Mittwochmorgen bereits informiert“, sagt Kunstmann. Auf der Internetseite des Unternehmens, www.frs-syltfaehre.de, sowie über Social Media wird das Team falls nötig über weitere Änderungen im Fahrplan informieren.

Adler-Schiffe stehen drei Tage still

Anders sieht es bei der Reederei Adler-Schiffe aus: „Die Fahrten werden aufgrund der extremen vorhergesagten Niedrigwasserstände von Donnerstag bis Samstag eingestellt“, sagt Grietje Ketter, Sprecherin der Reederei. Für die Nordseeküste sei das außergewöhnlich, betont Ketter. Das Zeitfenster für die Durchführung von Fahrten sei durch den Niedrigwasserstand nur noch sehr klein, „die Schiffe werden weitgehend in den Häfen auf dem Trockenen liegen“.

Damit sind in diesem Zeitraum keine Tagesausflüge zu den Inseln möglich, weder ab Sylt noch ab Nordstrand oder Dagebüll, wie auch auf der Internetseite der Reederei (www.adler-schiffe.de) nachzulesen ist.

Auch der angekündigte Oststurm habe zur Entscheidung des Unternehmens beigetragen, die Fahrten komplett zu streichen, da er den Ausflugsschiffen das Manövrieren erschwere, erklärt die Sprecherin.

„Windstärke, Windrichtung und Wasserstand lassen Fahrten für unserer Schiffe an der nordfriesischen Küste erst wieder ab Sonntagmorgen zu.“ Grietje Ketter Reederei Adler-Schiffe

An der Ostseeküste wirkt sich der Sturm komplett anders aus: Dort wird Ketter zufolge mit Hochwasserständen von plus 1,50 Meter gerechnet. „Das heißt ab Wismar, Rügen, Usedom oder Swinemünde werden unsere Schiffe voraussichtlich Freitag und Sonntag nicht verkehren können, da die Hafenanlagen teilüberflutet werden“.