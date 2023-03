„Rantum Inge“ in Rantum auf Sylt. Foto: Wolfgang Barth up-down up-down Altes Sylter Haus wird saniert Neues Leben für „Rantum Inge“: So reagiert das Internet Von Nils Leifeld | 06.03.2023, 12:33 Uhr

Diese Nachricht hat Sylt in der vergangenen Woche in helle Aufruhr versetzt: „Rantum Inge“ wurde verkauft und soll kernsaniert werden. Das mehr als 200 Jahre alte Haus ist eines der ältesten auf Sylt. So euphorisch hat die Netz-Gemeinde auf die Sanierungspläne reagiert.