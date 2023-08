Buch erschienen Historisches Sylt: Als der Hindenburgdamm gebaut wurde Von Frank Deppe | 22.08.2023, 12:26 Uhr Der Hindenburgdamm verbindet das Festland mit der Insel Sylt. Foto: dpa up-down up-down

Am 1. Juni 1927 erreichte der erste Zug, der den neu erbauten Hindenburgdamm überquerte, die Insel Sylt. Was in der Zeit vor der Fertigstellung passierte, hat Autor Jochen David anschaulich dokumentiert.