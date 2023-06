Ivo Schmal ist seit 2007 auf der Insel verwurzelt und seit Pfingsten Küchenchef im Restaurant „The Fish Club“ im Arosa in List. Foto: Arosa up-down up-down Restaurants auf Sylt Hotel-Restaurants öffnen sich für externe Gäste: Lässig ist der neue Luxus Von Barbara Glosemeyer | 21.06.2023, 09:11 Uhr

Ob im „The Fish Club“ im Arosa-Hotel in List unter der Leitung von Ivo Schmal oder im Wyn-Strandhotel in Westerland: Restaurants in Sylter Hotels wollen mit neuen Konzepten auch verstärkt Insulaner und auswärtige Besucher ansprechen.