SVG-Betriebsleiter Sven-Olaf Seddig (links) und Geschäftsführer Sven Paulsen vor einem der neuen Elektrobusse auf Sylt. Foto: Yannik Burgemeister up-down up-down Mobilitätswende auf Sylt 2023 Neue Elektrobusse fahren auf Sylt – Projekt kostet 10 Millionen Euro Von Yannik Burgemeister | 19.01.2023, 17:36 Uhr

Die Sylter Verkehrsgesellschaft (SVG) hat am Donnerstag ihre Elektro-Flotte in Westerland vorgestellt. Warum die Verantwortlichen E-Busse trotz Energiekrise für richtig halten – und was die Fahrgäste jetzt erwartet.