In Kooperation mit der Galerie Kornfeld aus Berlin ist ab Montag, 4. September, die Ausstellung „Girls“ der Berliner Künstlerin Franziska Klotz zu sehen. Klotz ist die diesjährige Inselmalerin der Sylter Kulturfreunde und wird ihre Bilder bis Ende des Monats in der Stadtgalerie „Alte Post“ in Westerland auf Sylt präsentieren.

Vielzahl der Bildnisse wirkt wie ein Spiegelkabinett

Die Ausstellung zeigt Selbstporträts von Mädchen, die Klotz als auf den ersten Blick sehr farbenfroh wirkende Porträts auf Leinwand verewigt hat. Das Besondere an den Bildern: Sie wurden extra für die Insel geschaffen und sollen in der „Alten Post“ einen virtuellen Raum bilden, der aufgrund der Vielzahl der Selbstbildnisse wie ein Spiegelkabinett wirkt.

Farbige Linien und Texturen schaffen in den Bildern die Illusion von gesprungenem Glas. Allerdings ist dieses Glas nicht transparent. Wie im Verhörzimmer muss die eine Seite hinter der Leinwand komplett dunkel sein, damit sich das atmosphärische Licht auf der anderen Seite spiegeln kann. Die verzerrten, schroffen Selbstbilder allein sind äußerst wirkungsvoll auf den Betrachter. Doch da ist noch mehr, weiß die Künstlerin.

Likes und Herzchen – Dislikes und Bodyshaming

„Da ist nicht nur der eine Spiegel, den man sich selbst vorhält, sondern Likes, Herzchen und Smileys, aber auch Dislikes und Bodyshaming verzerren das Selbstbild“, sagt Klotz, die mit ihrem Mann Michael Wutz von der Kunst lebt. Die Gedanken der Berlinerin gehen noch tiefer: „In der Maskerade ihrer Selfies von der Norm abgekapselt, verpuppen die porträtierten Mädchen ihre Körper zu Inseln im reglementierten Raum“.

Zoe (v. l.), Daisy und Dora sind Teil der Ausstellung Foto: Franziska Klotz; Collage: Kramer

Doch wieso die Verbindung zum Thema Insel? Klotz ist die Inselmalerin 2023 der Sylter Kulturfreunde und tritt damit in die Fußstapfen von Künstlern wie Sebastian Spit aus Den Haag, der sich in seiner Ausstellung 2017 den Wolken widmete. Die ausgewählten Künstler widmen sich ein Jahr dem Thema Sylt, die Ergebnisse landen in der Ausstellung. Die gemalten Bilder, Fotos oder Zeichnungen der Inselmaler beziehungsweise -künstler werden seit Entstehung des Projekts der Sylter Kunstfreunde 2010 außerdem in einem Künstlerkatalog mit einer Auflage von 1000 Exemplaren veröffentlicht.

Die Ausstellung „Girls“ ist in der Stadtgalerie „Alte Post“, Stephanstraße 4, jeweils montags bis freitags von 14 bis 18 Uhr sowie mittwochs und samstags von 10 bis 13 Uhr zu sehen (Zeitraum 4. bis 30. September). Die Vernissage findet am Samstag, 2. September, um 18 Uhr statt. Die Inselmalerin Franziska Klotz wird ebenfalls anwesend sein.