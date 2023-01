Schon bald werden Maurice Morell und seine Lister Suppen im NDR-Fernsehen zu sehen sein. Foto: NDR up-down up-down Tourismus-Boom im Winter Campen, Surfen und Suppe: NDR-Reportage zeigt, was auf Sylt im Winter los ist Von Yannik Burgemeister | 10.01.2023, 09:17 Uhr

Zwischen den Jahren herrscht Hochbetrieb auf Sylt. Was den Winter-Urlaub ausmacht, zeigt der NDR in seiner Nordreportage. Protagonist Maurice Morell erzählt, wie er die Dreharbeiten rund um seinen Suppen-Küchenwagen in List erlebt hat.