Schauspielerin Vivien Wulf (29) hat am Freitag auf ihrer Lieblinginsel Sylt ihren Lebensgefährten, den Ex-Fußball-Profi Alexander Dercho (37), der bis 2019 beim VfL Osnabrück gespielt hat, geheiratet. Unter den rund 20 Gästen in Kampen war auch Moderatorin Nena Brockhaus, die im vergangenen Jahr schon bei der Hochzeit von FDP-Chef Lindner und Franca Lehfeldt auf der Nordseeinsel gefeiert hatte.

Unter das Foto, das sie mit der Braut vor dem Pony in Kampen zeigt, schreibt Brockhaus: „Manchmal ist es so, als ob das Leben einen seiner Tage herausgriffe und sagte: Dir will ich alles schenken! Du sollst solch ein rosenroter Tag werden, der im Gedächtnis leuchtet, wenn alle anderen vergessen sind.“ Die Worte von Astrid Lindgren fassen den Hochzeitstag ihrer frisch vermählten Freunde demnach perfekt zusammen.

Mit Sonnenbrillen und blond gelockten Haaren halten Brockhaus und Wulf auf dem Foto ihre Gläser – die mit etwas gefüllt sind, das Rosé-Champagner sein könnte –in Richtung des strahlenden blauen Himmels.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Die Trauung fand zunächst im reetgedeckten Kaamp-Hüs statt. Gefeiert wurde anschließend in Kampen. Motto: „Celebrate the Wulfs Way“. „Unsere Hochzeit war ein Feuerwerk der Gefühle. Wir sind total glücklich und genießen noch ein paar Flittertage auf unserer Lieblingsinsel Sylt. Im November fliegen wir dann in die richtigen Flitterwochen auf die Malediven“, schrieb die Braut auf Instagram.

Lindner Hochzeit auf Sylt

Auf Sylt hatten im Juli 2022 Finanzminister Christian Lindner (FDP) und TV-Journalistin Franca Lehfeldt geheiratet. Nach Standesamt im Sylt-Museum in Keitum und Polterabend, gaben sie sich schließlich in der St. Severin-Kirche das Ja-Wort. Mit dabei waren zahlreiche prominente Gäste.

Zur dreitägigen Hochzeits-Sause waren auf Sylt auch einige hochrangige deutsche Politiker eingeladen: Unter ihnen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sowie Ex-CDU-Chef Armin Laschet und der stellvertretende Bundesvorsitzende der FDP, Wolfgang Kubicki. Gefeiert wurde im Kult-Restaurant Sansibar in den Rantumer Dünen.