Einige 9-Euro-Urlauber hatten die Nacht zum Donnerstag am Strand geschlafen und dort auch gefeiert. FOTO: Karl-Josef Hildenbrand 9-Euro-Urlauber auf Sylt Nacht zum Donnerstag bleibt laut Polizei zunächst ruhig Von Lea Pischel | 02.06.2022, 13:09 Uhr

Partys am Strand nach Start des 9-Euro-Tickets am Mittwoch: Einige 9-Euro-Urlauber, hatten am Mittwoch auf Sylt übernachtet, ohne vorher eine Unterkunft zu buchen. Das sagt die Polizei am Morgen.