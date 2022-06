Am Montagmorgen war es am Bahnhof in Westerland noch leer. Das könnte sich im Laufe des Tages ändern. FOTO: Pischel Pfingsten 2022 auf Sylt Nach den Feiertagen: Rückreisewelle beginnt am Montagmittag zu rollen Von Lea Sarah Pischel | 06.06.2022, 13:45 Uhr

Ob mit dem 9-Euro-Ticket, Autozug oder Fähre: Nach einem langen Pfingst-Wochenende auf Sylt reisen am Montag zahlreiche Urlauber von der Insel. Aber es kommen auch neue Touristen. So voll war es am Mittag in den Zügen und rund um den Bahnhof in Westerland.