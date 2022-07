Die Friedrichstraße ist rappelvoll am Donnerstagnachmittag. FOTO: Kausch up-down up-down Sommerferien 2022 Nach der Hitze: Leere Strände und volle Fußgängerzone auf Sylt Von Inga Kausch | 21.07.2022, 15:16 Uhr

Nachdem das Thermometer gestern an der 30-Grad-Marke kratzte und es an Sylts Stränden kaum einen freien Meter gab, tummeln sich am Donnerstag die Urlaubermassen in der Friedrichstraße bei 17 Grad und Nieselregen.