Seit Montag, 20. Februar, ist der Edeka in der Strandstraße auf Sylt wieder geöffnet. Foto: Pischel up-down up-down Supermarkt-Brand auf Sylt Sylt: Edeka Rasmussen in Westerland ist jetzt wieder geöffnet Von Lea Sarah Pischel | 21.02.2023, 11:20 Uhr

Mehr als ein Vierteljahr nach dem großen Feuer in einem Edeka-Laden in der Strandstraße auf Sylt ist der Supermarkt jetzt wieder geöffnet. Damit, dass es so lange dauert, bis er in Westerland wieder öffnen kann, hatte der Inhaber nicht gerechnet.