Westkueste von Sylt, Luftbild, Deutschland, Schleswig-Holstein, Nordfriesland, Sylt west coast of Sylt, aerial picture, Foto: www.imago-images.de/xblickwinkel/C.xKaiserx up-down up-down Kommunalwahl 2023 in SH Nach der Wahl auf Sylt: So geht es in den Insel-Gemeinden weiter Von Nils Leifeld | 05.06.2023, 13:25 Uhr

Die Kommunalwahl ist vorüber, Sylt hat gewählt: Wer wird wo Bürgermeister und wie ist die Ausgangslage in den Insel-Gemeinden? So geht es in den fünf Sylter Inselgemeinden nun weiter.