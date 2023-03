Unter den Gästen am Samstag im Provokant auf Sylt waren auch Silke Hoos, Kathrin und Diana Blum (v.l.). Foto: Barth up-down up-down Video: Party auf Sylt Nach Delay und Denyo: Disco Boys begeistern Sylter im Provokant Von Lea Sarah Pischel | 20.03.2023, 09:41 Uhr

Die Party am Samstag im Provokant-Club in Westerland werden die Gäste so schnell nicht vergessen. Bis halb vier Uhr feierten einige auf Sylt am Sonntag.