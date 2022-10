Gingen gemeinsam an die Arbeit (von links) Präsident Karl Max Hellner, Greenkeeper André Bockwoldt und Vorstand Roland Grüger (alle drei vom Marine Golf Club) sowie die helfenden Greenkeeper Daniel Tullius vom GC Morsum, Ivo Petersen vom GC Sylt und Oke Martens und Stephan Hansen vom GC Budersand.. Foto: privat up-down up-down Protestcamp geräumt Nach Abzug der Punks: Sylter Golfer richten Stadtpark wieder her Von Barbara Glosemeyer | 11.10.2022, 16:01 Uhr

Punks sind weg, die Golfer kommen: In einer gemeinnützigen Aktion haben sich die Sylter Golf Clubs zusammengeschlossen und sich auf der Fläche des ehemaligen Protestcamps vor dem Rathaus in Westerland an die Arbeit gemacht.