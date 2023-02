Die erste Wassersport-Veranstaltung des Jahres läutet offiziell die Surfsaison auf Sylt ein. Foto: Wolfgang Barth up-down up-down Nach Corona-Zwangspause Multivan Summer Opening kehrt im Mai 2023 nach Sylt zurück Von Sylter Rundschau | 01.02.2023, 10:43 Uhr

Drei Jahre in Folge musste die traditionelle Eröffnung der sportlichen Sommersaison auf der Insel ausfallen. Nun kehrt die Veranstaltung an den Brandenburger Strand in Westerland zurück.