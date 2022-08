Auf dem Dünen-Campingplatz in Westerland sollen im kommenden Jahr 35 der 100 Dauer-Stellplätze in solche für Kurzzeit-Urlauber umgewandelt werden. FOTO: dpa up-down up-down Nach Rauswurf in Westerland Müssen weitere Dauercamper auf Sylt um ihre Parzellen fürchten? und | 18.08.2022, 17:36 Uhr Von Lea Sarah Pischel Nils Leifeld | 18.08.2022, 17:36 Uhr

35 Dauer-Camper auf Sylt verlieren nächstes Jahr ihre Parzelle in Westerland. So steht es um die Campingplätze in Kampen, Tinnum und Wenningstedt.