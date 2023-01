Beim Münchner Hahn in Wenningstedt gehen schon länger keine Brathähnchen mehr über den Tresen. Am 6. Februar beginnt der Abriss. Foto: Wolfgang Barth up-down up-down Gastronomie auf Sylt Münchner Hahn: In Wenningstedt rollen bald die Abriss-Bagger an Von Martina Kramer | 31.01.2023, 13:38 Uhr

An der Dünenstraße 37 in Wenningstedt deuten Container darauf hin, dass die Tage des in die Jahre gekommenen Holzbaus, in welchem der Münchner Hahn Sylter und Gäste verköstigte, endgültig gezählt sind. Wie geht es für den Betrieb an dieser Stelle weiter?