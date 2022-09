Müllautos von Remondis stehen vor dem Protestcamp der Punks auf Sylt. Foto: Lea Sarah Pischel up-down up-down Räumung Punk-Camp Sylt 2022 Müllautos am Protestcamp auf Sylt: Ziehen die Punks schon Freitag aus? Von Lea Sarah Pischel | 09.09.2022, 15:05 Uhr

Verwaiste Zelte, Flaschen und Europaletten: Bis Samstag wollen die Punks auf Sylt nach eigener Aussage ihr Protestcamp im Stadtpark vor dem Rathaus in Westerland freiwillig räumen. Am Freitag rückten zwei Müllautos an. Ziehen die Punks schon einen Tag früher aus?