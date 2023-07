Sigrid Lisa Ring alias „LiHenn“ stellt ihre Kunstwerkte aktuell in der Stadtgalerie in Westerland aus. Foto: Martina Kramer up-down up-down Natur auf Sylt Der Müll und das Meer: Ausstellung von „LiHenn“ zeigt Kunst aus Plastik Von Martina Kramer | 06.07.2023, 11:18 Uhr

Die in Valencia und Hamburg lebende Künstlerin „LiHenn“ präsentiert bis Ende Juli in der Stadtgalerie „Alte Post“ in Westerland kunstvolle Collagen mit einer wichtigen Botschaft.