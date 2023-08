Lokalpolitik auf Sylt Grünes Licht für eine kleine Freilichtbühne in Morsum Von Frank Deppe | 07.08.2023, 08:24 Uhr Am heutigen Standort des Schachbretts im Muasem Guart soll eine kleine Freilichtbühne entstehen. Foto: Frank Deppe up-down up-down

Entstehen soll die überdachte Bühne am jetzigen Standort des großen Schachbretts. Neuigkeiten gab es auf der Sitzung des Morsumer Ortsbeirats auch in Bezug auf Raser, die in einem Abschnitt des Terpstichs regelmäßig zu schnell fahren.