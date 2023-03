Spaziergänger auf Sylt laufen am Freitag auf dem Weg, auf dem am Donnerstag das Auto mit dem toten Mann gefunden wurde. Foto: Barth up-down up-down Leiche in Auto auf Sylt Mordkommission: Identität des Toten auf Sylt steht fest Von Lea Sarah Pischel | 17.03.2023, 14:51 Uhr

In einem Auto war am Donnerstag ein lebloser Mann in Westerland gefunden worden. Die Leiche war voller Löschschaum. Jetzt steht fest, wer der tote Sylter ist.