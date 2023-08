Kardinalrote Karosse, viel blitzender Chrom, innen mit Holz vertäfelte Türen, eine Musikanlage, die aussieht wie anno dazumal, aber top modern ist und über Bluetooth mit dem Smartphone verbunden werden kann – bitte Platz nehmen im Opel Diplomat, Baujahr 1975, von Marty Oltmann! Der Oldtimer mit US-amerikanischem V8-Motor hat 5,4 Liter Hubraum, der 230 PS leistet und ordentlich Sprit schluckt.

Sylter kaufte sich komplett restaurierten Oldtimer

Das Auto „macht Spaß“, sagt der neuen Besitzer und strahlt. Der Mann aus Hörnum hat sich einen Traum erfüllt. Seit Juni fährt Oltmann den komplett restaurierten Oldtimer, der aussieht, als ob er im Opelwerk in Rüsselsheim soeben vom Band gerollt wäre.

Der Oldtimer in knalligem rot ist Marty Oltmanns ganzer Stolz. Foto: Martin Tschepe

Einmal den Zündschlüssel umdrehen, sofort erwacht der Motor zum Leben. Die Automatikschaltung von P, wie Park, auf D, wie Drive, stellen. Nur ein klein bisschen auf das übergroße Gaspedal tippen und die Limousine setzt sich sanft in Bewegung. Das Fahrzeug gleitet mit einem sonor blubbernden Motor von Hörnum in Richtung Rantum. Die Blicke vieler Passanten sind Oltmann sicher. Der alte Opel ist für jenen Oldiefan ein Traum.

Eine Seitenstraße in Rantum, der Fahrer muss abbremsen, der Wagen kommt zum Stehen, am Straßenrand schaut ein älterer Passant mit einem Lächeln im Gesicht in Richtung Oldtimer. Dann diese eine Geste, die Oltmann seit ein paar Wochen immer wieder sieht: ein in die Luft zeigender Daumen. Tolles Auto!

Oltmann besuchte die Schule in Hörnum

Marty Oltmann ist ein waschechter Insulaner, obgleich er 1990 in Brunsbüttel geboren wird. Seine Eltern ziehen mit ihm 1991 nach Hörnum. Klein-Marty ist damals erst ein paar Monate alt. Das Kind besucht die längst geschlossene Schule in Hörnum. Marty lernt segeln, er ist oft am Strand und angelt gerne. Damals vermutet niemand, das dieser Marty, der als Teenager keinen großen Bock mehr hat auf Schule, 2016 zusammen mit einem Partner Geschäftsführer einer eigene Firma in Hörnum wird, die Ferienwohnungen vermittelt, Immobilien verkauft und Bauprojekte entwickelt. Ein Familienvater, der einen top restaurierten Oldtimer fährt.

Mit dem Diplomat hat Marty Oltmann schon einige Spritztouren unternommen. Foto: Martin Tschepe

Bis zur neunten Klasse besucht Marty Oltmann das Gymnasium in Westerland, aber dann, erzählt er während der Spritztour mit dem Diplomat im Inselsüden, sei seine Karriere als Schüler auch bald zu Ende gegangen. Zunächst noch der Wechsel auf die Realschule, die er wenig später indes auch ohne Abschluss verlässt. Der Marty will Schiffsmechaniker werden, wie sein Vater, bekommt aber keinem Ausbildungsplatz.

Studium ohne Abitur in Kiel

Nach einem kleinen Durchhänger lernt der Jugendliche aus Hörnum schließlich Bürokaufmann beim Fremdenverkehrsverein Westerland. Nicht sein Traumjob, aber okay. Mit dem Abschluss in der Tasche darf der einstige Schulmuffel auch ohne Abitur studieren und wählt Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Marketing in Kiel.

Als er 2014 zurück ist auf der Insel, fragt ihn ein Bekannter, ob er wohl einen Interessenten für eine leerstehende Lagerhalle in Rantum finden könne. Der Marty kann - er findet nicht nur den Mieter, sondern auch Gefallen an der Tätigkeit als Makler, beantragt die Lizenz und macht sich selbständig.

Bekannte hatten einen alten Opel in der Garage stehen

Warum ausgerechnet ein Diplomat als Hobby und als manchmal-Dienstwagen? Zu Opel ist Marty Ortmann gekommen, wie die sprichwörtliche Jungfrau zum Kind. Bekannte seiner Eltern hatten einen alten Opel in der Garage stehen, erzählt der Mann, der von sich sagt, er habe ein Faible für ungewöhnliche Autos. Dieser Wagen, ein Opel Admiral aus den 1970ern, gefällt dem Hörnumer sehr gut – man einigt sich und der knallgelbe Wagen mit Sechs-Zylinder-Motor wechselt den Besitzer. Das Auto ist okay, aber nicht super in Schuss

Weil sich auf der Insel und auch in Norddeutschland keine Werkstatt finden lässt, die wirklich weiter helfen kann, sucht und findet Marty Ortmann schließlich „den Opelspezialisten“: Jens Kielmann in Breckerfeld, Nordrhein-Westfalen. Dessen ernüchternd Bestandsaufnahme: Instandsetzen des Gelben lohnt sich nicht wirklich. Also der Entschluss: Kielmann übernimmt den Admiral und baut für den Mann aus Nordfriesland einen Diplomat mit V8-Motor quasi komplett neu auf. Bezahlt wird in Raten, das Projekt zieht sich über mehr als zwei Jahre hin.

Seit gut zwei Monaten also rollt der knallrote Opel jetzt auf der Insel, rundum hergerichtet ist er indes noch nicht. Nach der Saison sollen die Sitze mit Leder bezogen werden. Vorher unternimmt Marty Ortmann ganz bestimmt noch einige Spritztouren auf Sylt. Auch viele seiner Kunden, sagt Marty Ortmann, seien ganz begeistert vom Diplomat. Und nicht einer sei neidisch. Das wäre mit einem Neuwagen womöglich anders.