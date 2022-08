Die Schaufenster des Louis Vuitton-Shop auf Sylt hatten die Diebe gegen 4.30 Uhr am Donnerstag fast komplett leer geräumt. FOTO: Lea Pischel up-down up-down Einbruch in Kampen Strönwai 2022 Mehrere tausend Euro: Unbekannte stehlen Louis Vuitton-Taschen auf Sylt Von Lea Sarah Pischel | 04.08.2022, 16:46 Uhr | Update vor 19 Min.

Leere Schaufenster und Regale: In einem Louis Vuitton-Shop in Kampen sind in der Nacht zum Donnerstag mehrere Luxustaschen gestohlen worden. Die Kriminalpolizei sucht jetzt nach den Tätern.