Vollbesetzte Kirchenbänke am Donnerstagabend in St. Nicolai in Westerland. Foto: HWI up-down up-down Standpunkt Trennung von Pastorin Anja Lochner auf Sylt – eine traurige Bilanz Meinung – Barbara Glosemeyer | 25.03.2023, 09:37 Uhr

Die Gemeindeversammlung am Donnerstag in St. Nicolai in Westerland hatte nichts Versöhnliches. Und darüber kann niemand erstaunt sein, meint Barbara Glosemeyer in ihrem Kommentar.