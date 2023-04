Jörg Knör gestaltet am 27. Mai das Abendprogramm im „Meerkabarett“. Foto: Det Kempke up-down up-down Von Jörg Knör bis Ilka Bessin Sylter „Meerkabarett“ startet Pfingsten in die Saison: Das wird 2023 geboten Von Martina Kramer | 02.04.2023, 14:46 Uhr

Das „Meerkabarett“ startet in die 29. Saison. Einen ersten Appetithappen gibt es bereits am Pfingstwochenende. Was in diesem Jahr anders ist, hat Festivalleiter Joachim Wussow im Gespräch mit shz.de verraten.