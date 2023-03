Noch ist die Brücke, die über die L24 zwischen Wenningstedt-Braderup und Westerland verläuft, auf Sylt gesperrt. Das ändert sich in der kommenden Woche. Foto: Pischel up-down up-down Nach Unfall gesperrt Lücke in der Brücke wird zum Frühlingsbeginn auf Sylt geflickt Von Lea Sarah Pischel | 15.03.2023, 14:05 Uhr

Weil ein Tieflader auf der Landstraße 24 gegen die kleine Brücke in Wenningstedt gekracht war, musste diese wochenlang für rund 50.000 Euro aufwändig repariert werden. Wann Radler und Fußgänger auf Sylt hier wieder freie Fahrt haben. Nachdem ein Bagger, der auf einem großen Tieflader transportiert wurde, gegen die Brücke gekracht ist, war diese mehrere Wochen voll gesperrt. In wenigen Tagen soll der Übergang für Fußgänger und Radfahrer jetzt wieder frei sein. Das hatte der zuständige Landschaftszweckverband (LZV) Sylt am Mittwoch mitgeteilt.