Gemütlich auf dem Sofa, statt draußen in Menschenmassen auf Sylt: Auch in diesem Jahr können Biike-Fans auf der ganzen Welt am 21. Februar beim traditionellen Feuer auf der größten deutschen Nordseeinsel dabeisein – ohne sich dabei aus dem Haus zu bewegen. In Kooperation mit der Sölring Foriining überträgt shz.de das Friesenfest 2023 wieder frei zugänglich live auf shz.de/biike. In diesem Jahr von der Morsumer Biike.

Prasselndes Feuer, lodernde Flammen, feierlicher Gesang und dazu leckeren Grünkohl: Biikebrennen ist für jeden Sylter und Sylt-Liebhaber ein absolutes Muss, ein Datum, das ganz fett im Kalender angestrichen ist. „Die Biike ist eines der wichtigsten kulturellen Ereignisse auf unserer Insel und als immaterielles Weltkulturerbe auch eine Verpflichtung für uns, sie erlebbar zu machen“, begründet Maren Jessen als Vorsitzende des Sylter Heimatvereins Sölring Foriining den Schritt, sich für eine Live-Übertragung stark zu machen.

Live dabei bei der Biike auf Sylt: Zuschauer können über shz.de Fotos und Grüße senden

Gezeigt wird nicht nur das lodernde Feuer mit musikalischer Untermalung: Während der Übertragung der Biike haben die Zuschauer die Chance, ihre Fotos und kurze Kommentare zu posten, die in möglichst enger Folge eingeblendet werden sollen.

In den vergangenen Jahren hatten ungezählte Menschen – teilweise von anderen Kontinenten – diese Möglichkeit genutzt und auf diesem Wege ihre Grüße an Friesen auf der ganzen Welt geschickt. Moderator der rund 60 bis 80 Minuten langen Biike-Übertragung ist Sven Lappoehn, Geschäftsführer der Sölring Foriining.

Ablauf auf Sylt: Wann der Biike-Livestream aus Morsum startet

Die Übertragung startet gegen 18 Uhr: Bis 18 Uhr treffen sich die Morsumer und ihre Gäste am Parkplatz Nösse. Von dort startet der Umzug zum Biikeplatz. „Vor Ort ist der Westerländer Musikverein in kleiner Besetzung und spielt Lieder, wenn der Zug unmittelbar vor dem Biikeplatz ist“, teilte die Sölring Föriining vorab mit.

Es gibt drei Reden am Biike-Platz: Als erster spricht Mathias Lauritzen von der Sölring Foriining, dann folgen der Morsumer Ortsbeiratsvorsitzende Stefan Bahr sowie schließlich eine friesische Rede des Ortsbeiratsmitglieds – und ehemaligen Vorsitzenden der Sölring Foriining – Jürgen Ingwersen.

Sylt: Diese Live-Interviews sind geplant

Nach den Reden wird die Biike gegen 18.45 Uhr gemeinsam angezündet und es wird die Sylter Hymne „Üüs Sölring Lön“ vom Musikverein gespielt sowie gemeinsam gesungen. Während das Feuer lodert, folgen voraussichtlich kurze Live-Interviews, unter anderen mit Alfred Bartling, der von der Biike aus seiner Jugend in den späten 1940ern berichtet; Maren Ehmke vom Morsumer Kulturverein sowie dem Feuerwehrhauptmann Morsum, der aus Sicht der Feuerwehr auf die Biike blickt. Die Übertragung der Biike endet voraussichtlich mit dem Fall der Tonne gegen 19.10 Uhr.

Sylter und Gäste, die dennoch Lust auf ein real prasselndes Feuer haben, können den Friesischen Feiertrag hier zelebrieren – eine Übersicht von List bist Hörnum.