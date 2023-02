Klein, aber fein: die Biike in Rantum. Foto: Wolfgang Barth up-down up-down Biikebrennen auf Sylt 2023 Liveblog zur Biike auf Sylt: Der Countdown läuft – gegen 18 Uhr werden die Feuer entzündet Von shz.de | 21.02.2023, 15:25 Uhr | Update vor 57 Min.

Am 21. Februar übertragt shz.de die Biike auf Sylt mit der Sölring Foriining per Livestream aus Morsum. In diesem Liveblog berichten unsere Reporter von den verschiedenen Feuern auf Sylt.