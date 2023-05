Seit 8 Uhr sind die Wahllokale geöffnet - wie hier in Morsum. Foto: Martina Kramer up-down up-down Kommunalwahl auf Sylt 2023 Liveblog: Hier lesen Sie heute alles zur Kommunalwahl auf Sylt Von Lea Sarah Pischel | 11.05.2023, 16:55 Uhr | Update vor 2 Std.

Kandidaten, Ergebnisse, Prognose, Wahlbeteiligung: Was Sie am Sonntag zur Kommunalwahl auf Sylt wissen müssen lesen Sie hier in unserem Liveblog. Wir sind am 14. Mai auf der Insel unterwegs.