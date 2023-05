Ein Küsschen für den Sieger: Der Lister Wahlsieger Ronald Benck wird von seiner Lebensgefährtin Iris Ramm beglückwünscht. Foto: Wolfgang Barth up-down up-down Kommunalwahl auf Sylt 2023 Liveblog: Ein langer Wahlabend auf Sylt geht zu Ende , Nils Leifeld und | 11.05.2023, 16:55 Uhr | Update vor 1 Std. Von Lea Sarah Pischel Martina Kramer | 11.05.2023, 16:55 Uhr | Update vor 1 Std.

Kandidaten, Ergebnisse, Prognose, Wahlbeteiligung: Was Sie am Sonntag zur Kommunalwahl auf Sylt wissen müssen lesen Sie hier in unserem Liveblog. Wir sind am 14. Mai auf der Insel unterwegs.