In den fünf Gemeinden Sylt, Kampen, Wenningstedt-Braderup, Hörnum und List wird am 14. Mai gewählt. Wir sind am Wahltag live für Sie dabei und berichten über Kandidaten, Ergebnisse, Prognosen, Wahlbeteiligung auf der Nordseeinsel. Foto: dpa up-down up-down Kommunalwahl auf Sylt 2023 Liveblog: Hier lesen Sie am 14. Mai alles zur Kommunalwahl auf Sylt Von Lea Sarah Pischel | 05.05.2023, 12:47 Uhr

Kandidaten, Ergebnisse, Prognose, Wahlbeteiligung: Was Sie am Sonntag zur Kommunalwahl auf Sylt wissen müssen lesen Sie hier in unserem Liveblog. Wir sind am 14. Mai auf der Insel unterwegs.