Fischerei auf der Insel Sylter Austern ziehen vom Watt ins Winterlager in List Von Lisa Bohlander dpa | 07.12.2022, 13:23 Uhr

In List auf Sylt gibt es die einzige Austernzucht in Deutschland. Nun kommen die Schalentiere in ihr Winterlager – aus einem besonderen Grund.