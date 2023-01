Der ehemalige Alte Gasthof in List ist nur noch eine Schuttwüste. Foto: SR up-down up-down Ex-Restaurant in List Sylt: Alter Gasthof „widerrechtlich abgerissen“ – Strafe für Eigentümer Von Nils Leifeld | 03.01.2023, 17:21 Uhr

Nach dem Abriss des 200 Jahre Alten Gasthofes in List auf Sylt hat die Gemeinde reagiert und fordert nun Geld vom Eigentümer für den aus ihrer Sicht „widerrechtlichen Abriss“. So viel soll der Eigentümer an Strafe zahlen.