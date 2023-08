Schmorbrand in Wohnung List auf Sylt: Qualmende Spülmaschine löst Feuerwehreinsatz aus Von Nils Leifeld | 31.08.2023, 15:37 Uhr Die Feuerwehr List auf Sylt rückte am Donnerstagnachmittag in die Straße Am Brünk aus. Foto: Wolfgang Barth up-down up-down

Die Feuerwehr in List auf Sylt musste am Donnerstagnachmittag wegen eines Schmorbrandes in einer Spülmaschine ausrücken. Das Ganze ereigente sich gegen 14.30 in einer Wohnung am Brünk.