St. Severin auf Sylt 2022 Lindner-Hochzeit: Pastorin Zingel rechtfertigt kirchliche Trauung Von Barbara Glosemeyer | 31.07.2022, 12:57 Uhr

Eine kirchliche Hochzeit für ein Paar, das nicht in der Kirche ist? An dieser Frage scheiden sich die Geister und kommen nicht zur Ruhe. Wegen anhaltender Kritik hat sich die Pastorin jetzt mit einem offenen Brief an ihre Gemeinde gewandt.