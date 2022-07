FOTO: Nils Leifeld Lindner-Hochzeit auf Sylt Polizeieinsatz: Krawallmacher zündeln und böllern in Westerland Von Nils Leifeld | 09.07.2022, 15:01 Uhr | Update vor 48 Min.

Polizeieinsatz am Tag der Lindner-Hochzeit auf Sylt: Junge Krawallmacher zündelten und böllerten am Samstagnachmittag gegen kurz nach 14 Uhr an der Kurpromenade in Westerland. Die Polizei rückte mit einem großen Aufgebot an den Strand aus, um die Lage zu beruhigen.