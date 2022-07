Nach der Trauung: Christian Lindner und Franca Lehfeldt küssen einander. FOTO: Marcus Dewanger up-down up-down Liveblog zur Hochzeit Lindner-Hochzeit auf Sylt: Braut und Bräutigam lassen sich feiern und | 07.07.2022, 17:50 Uhr | Update vor 14 Min. | Von Nils Leifeld Lea Sarah Pischel | 07.07.2022, 17:50 Uhr | Update vor 14 Min. | 2 Leserkommentare

Drei Tage Party: Am Samstag (9. Juli) heiratet Bundesfinanzminister Christian Lindner seine Lebensgefährtin die Journalistin Franca Lehfeldt auf Sylt. Die deutsche Politik-Elite feiert dann mit - auch in der Sansibar. Wir berichten live rund um die Hochzeit in der Keitumer Kirche und der standesamtlichen Trauung am Donnerstag.