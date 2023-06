Das luxuriösen Medical Health Resort auf Sylt: Die Mindestaufenthaltsdauer beträgt hier eine Woche und kostet im Basispaket inklusive Aufenthalt und Lanserhof-Kur 7000 Euro. Foto: Christoph Ingenhoven up-down up-down Farbanschlag der „Letzten Generation“ Klima-Aktivisten lungern vor Lanserhof auf Sylt Von Lea Sarah Pischel | 12.06.2023, 13:50 Uhr

Nach Farbanschlag auf Miramar und Privatjet auf Sylt: Mitglieder der „Letzten Generation“ waren am Sonntagabend in der Einfahrt des Luxus-Hotel Lanserhof in List unterwegs. Das sagt der CEO des Gesundheitsresorts.